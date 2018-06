Ruba telefono e vuole soldi per renderlo

Un ventenne è stato denunciato dalla polizia per ricettazione e tentata estorsione perchè ha proposto ad un ventisettenne a cui era stato appena rubato il telefonino di restituirglielo in cambio di 50 euro. E' successo alle due della scorsa notte in piazza Matteotti, fra i giovani della movida che affollano i locali notturni del centro storico.

La vittima del furto quando si è sentito proporre la possibilità di comprare il telefono che gli era stato appena sfilato dalle tasche della giacca insieme al portafoglio ha avvertito una pattuglia della polizia che svolgeva servizio fra le vie della movida: gli agenti dopo alcuni minuti hanno individuato e fermato il ventenne, di nazionalità marocchina. In giovane in tasca aveva il portafoglio del derubato ma non il telefonino: per questo è stato denunciato per ricettazione e tentata estorsione.