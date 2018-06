Incidente motocarro-bus, due feriti

(ANSA) - LA SPEZIA . 16 GIU - Grave incidente a Levanto, sulla provinciale in località Montale. Un motocarro con a bordo due anziani è rimasto schiacciato tra il muro di contenimento della strada e un bus straniero che stava affrontando una curva scendendo in direzione Levanto. La coppia di anziani, sulla settantina, è stata tirata fuori dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco. A quanto si apprende i due anziani non sarebbero in gravi condizioni, ma la donna è stata comunque portata con l'elisoccorso all'ospedale di Genova mentre il marito è stato soccorso dal 118 della Spezia. Nessun ferito invece tra i passeggeri sul bus. Le cause dell'incidente, che ha provocato la chiusura della strada per alcune ore, sono in corso di accertamento. Sul posto anche i carabinieri.