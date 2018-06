Variante valico Spezia, stop a contratto

Si ferma, di nuovo, il cantiere per il terzo lotto della Variante Aurelia alla Spezia. Lo rendono noti Cgil, Cisl e Uil in una conferenza stampa. La ditta appaltatrice è la Toto Costruzioni di Chieti che, a quanto comunicato ai sindacati "ha deciso di rescindere il contratto con l'appaltante Anas, tramite il tribunale di Roma, per gravi inadempienze". L'opera, progettata negli anni Novanta e che si trascina da oltre dieci anni dopo il fallimento di una prima impresa, è fondamentale per i collegamenti anche con il porto spezzino e vale 120 milioni di euro, cui si aggiungono circa 50 milioni di euro richiesti per le varianti progettuali al centro del contendere. "Il cantiere è circa al 40%. Era stato trovato un accordo per proseguire i lavori sulle opere esterne, sino a quando non ci fosse stata la quadra sulle varianti" ricordano Cgil, Cisl, Uil. La prospettiva ora è una nuova gara di appalto.

C'è poi il problema occupazionale, con circa 80 lavoratori che "saranno licenziati.

"Un fulmine a ciel sereno". Così una nota ufficiale della Regione Liguria commenta la rescissione del contratto da parte di Toto Costruzioni per la realizzazione del terzo lotto della Variante Aurelia alla Spezia. L'iniziativa della ditta di Chieti è giudicata dalla Regione come "inappropriata e lesiva delle esigenze di un territorio che su quell'opera pubblica fa affidamento per risolvere antichi problemi di viabilità". La Regione rimarca di essersi adoperata nella "faticosa mediazione" tra l'impresa e Anas in merito alle varianti progettuali.



"Toto Costruzioni generali Spa aveva già interrotto autonomamente i lavori nei primi mesi del 2017, per riprenderli solo da due mesi, fino al blocco totale comunicato 2 giorni fa". Lo rende noto Anas in relazione all'abbandono del cantiere del terzo lotto dell'Aurelia (variante di La Spezia) da parte della ditta esecutrice dei lavori. "L'impresa, nella sua qualità di progettista dell'opera, per risolvere le problematiche tecniche del cantiere aveva proposto una variante progettuale sottoposta ad Anas nella sua completezza solo nel novembre del 2017. Anas - si legge in una nota - ha provveduto a svolgere l'istruttoria di questa proposta con il massimo impegno finalizzato a trovare le migliori soluzioni ad una variante dei lavori che, oltre ad essere eccessivamente onerosa, evidenziava le carenze nel progetto realizzato dall'impresa e non da Anas.

La Toto Costruzioni Generali comunica "di aver presentato istanza al Tribunale di Roma per la rescissione in danno di Anas del contratto per i lavori di costruzione a La Spezia della variante alla SS 1 Aurelia, ricompresi nel 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale alla A12". "La decisione di rescindere il contratto è il frutto di una lunga sequenza di inadempienze e mancate risposte da parte di Anas che la Toto ha incontrato nella realizzazione dei lavori - si legge in una dell'azienda -, tali da impedire il proseguo delle attività di cantiere in condizioni di sicurezza. (ANSA)