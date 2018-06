In contromano su A10, 2 feriti e code

(ANSA) - GENOVA, 15 GIU - Traffico in tilt e nuova mattinata di passione in A10, tra Celle e Varazze, in direzione Genova, per un incidente. Due macchine si sono scontrate frontalmente con ogni probabilità perché una delle due vetture ha imboccato l'autostrada contromano. Si sono formati tre chilometri coda, con le macchine incolonnate sulle tre corsie. Anche i soccorsi hanno dovuto farsi spazio tra il traffico congestionato. Le due persone ferite sono state trasferite in ospedale. Dopo mezz'ora è stata riaperta una corsia, e successivamente le altre.