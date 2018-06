Si dimette il segretario Pd di Imperia

(ANSA) - IMPERIA, 14 GIU - Il segretario del Pd di Imperia, Antonio De Bonis si è dimesso alla luce della débâcle elettorale della coalizione e del partito alle scorse elezioni comunali, che hanno visto andare al ballottaggio l'ex ministro Claudio Scajola, espressione di raggruppamento civico e l'architetto Luca Lanteri, appoggiato dal centrodestra unito. "E' stata una mia scelta, non imposta e indicata da nessuno - afferma De Bonis -. Si chiude così un percorso di quattordici mesi di scelte sempre in totale condivisione. Col risultato negativo alle amministrative mi è sembrato giusto fare un passo indietro non solo da segretario del Pd, ma anche da membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Carige, essendo questa una carica che mi è stata assegnata su indicazione di carattere politico". Il Pd ha appoggiato alle scorse elezioni la candidatura a sindaco del commercialista Guido Abbo, indipendente appoggiato da uno schieramento di liste civiche.