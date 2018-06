Prof di musica piromane seriale

(ANSA) - GENOVA, 14 GIU - Il piromane seriale che tra l'agosto del 2016 e l'aprile 2017 avrebbe appiccato 11 roghi boschivi fra Davagna e Vobbia, nell'entroterra della Valbisagno di Genova, potrebbe essere per i carabinieri forestale un sessantenne insegnate di musica in un istituto genovese. Per gli investigatori, in un paio di occasioni avrebbe agito con due complici quarantenni. I tre sono stati denunciati per incendio boschivo doloso: rischiano fino a 10 anni. Il piromane seriale, diplomato al conservatorio e laureato in scienze forestali, avrebbe distrutto 23 ettari di bosco. Ad incastrarlo le immagini di alcune telecamere, localizzazioni del telefonino e testimoni che lo hanno visto o segnalato nei luoghi degli incendi. L'uomo agiva ad ogni ora. Gli investigatori non escludono che il piromane abbia agito con la volontà di punire alcuni abitanti di Davagna. L'insegnante nega ogni responsabilità, ma per lui sono scattate misure cautelari: obbligo di firma due volte al giorno nelle stazioni dei carabinieri.