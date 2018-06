Prolungata allerta gialla in Liguria

E' stata prolungata fino alle 17 di oggi l'allerta meteo gialla sui bacini medi e piccoli liguri per temporali emanata da Arpal e diffusa dalla Protezione civile regionale. Tra la notte e la mattinata rovesci temporaleschi anche forti hanno interessato diverse zone della regione raggiungendo per esempio 56,4 mm in un'ora a Mignanego. Le precipitazioni sono state accompagnate da un'intensa attività elettrica. Fino al pomeriggio di oggi, comunica Arpal, "saranno ancora possibili fenomeni di forte intensità su tutte le zone prima di un'attenuazione delle precipitazioni".