Musei Genova:+30% visitatori a primavera

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Euroflora ha rilanciato i musei di Nervi, ma la primavera 2018 ha portato migliaia di visitatori in tutte le strutture museali raggiungendo, da aprile a giugno, quota 340 mila ingressi con un +30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. "Abbiamo provato a valorizzare ciò che di bello esisteva in città promuovendo con i social network, quindi a costo zero, iniziative come le domeniche gratuite per residenti e creando convenzioni con altri eventi o soggetti, da Euroflora, a festival, fino ai congressi organizzati da aziende", spiega l'assessore al Marketing territoriale e Cultura del Comune Elisa Serafini. I "campioni" della primavera sono i musei di Strada Nuova, oltre 60 mila visitatori in tre mesi, il Galata oltre 70 mila visitatori, i musei di Nervi, il museo di Storia naturale, che ha registrato quasi 20 mila presenze, il museo d'Arte Orientale Chiossone, che ha raddoppiato i visitatori da aprile a maggio. Da inizio dell'anno i visitatori sono stati 414.624, in crescita.