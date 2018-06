Migranti: in centinaia in piazza

Alcune centinaia di persone hanno manifestato stasera a Genova in piazza De Ferrari contro la decisione del governo Conte di impedire l'attracco in un porto italiano alla nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti.

"Riapriamo i porti dell'Italia", è stato lo slogan scandito dai manifestanti. In piazza i partiti, i sindacati, le associazioni della sinistra e del centrosinistra, semplici cittadini e numerosi migranti. "Salvini vergogna", "Salvini chiudi le sedi di Casapound, non l'accoglienza ai nostri fratelli migranti", recitavano alcuni cartelli contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini.