Melgrati, tradito da FI, preso rivincita

Marco Melgrati è di nuovo sindaco di Alassio. Il vice coordinatore regionale di Forza Italia ha avuto la meglio sul suo avversario diretto, il primo cittadino uscente Enzo Canepa, sostenuto dal centrodestra unito che governa in Regione, il cosiddetto Modello Toti. Melgrati torna a essere primo cittadino dopo 10 anni. "Sono stato tradito dal mio partito: mi era stato detto che sarei stato il candidato del centrodestra e poi non è avvenuto. Ringrazio quella parte di Fratelli d'Italia che mi ha sostenuto. Mi sono preso una rivincita. Ora possiamo iniziare ad attuare il programma: una città nuova, turistica e con più verde, senza lo scandaloso sistema di raccolta differenziata. Alassio è pronta alla rinascita", ha detto l'architetto Melgrati che è stato anche capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.