Compagna ragazzo ucciso,non dimenticherò

"Non posso credere che tu non sia più qui, non dimenticherò mai i momenti felici passati insieme, ti amerò sempre e non ti dimenticherò mai". Così Nataly Giorgio Tomalà Chavez, compagna di Jefferson Tomalà e madre di sua figlia di 2 mesi, ricorda il ragazzo ecuadoriano che, dopo aver ferito con un coltello un poliziotto durante l'esecuzione di un tso è stato ucciso con un colpo di pistola. Il post sui social è corredato da un fiocco nero, divenuto virale in rete tra la comunità latinoamericana genovese. Sulla pagina Facebook di Jefferson Tomalà è anche comparsa una colomba con un ramo d'ulivo e la frase 'Dio vide il peggio di me ma non mi abbandonò' e alcuni amici hanno lanciato l'idea di una fiaccolata in ricordo di Jefferson che dovrebbe tenersi domani sera per le vie di Sestri Ponente. Chiedono di indossare magliette bianche e portare candele bianche e lanciano l'hashtag #giustiziaperjefferson.