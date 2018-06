Cane in auto sotto sole, 2 denunciati

Lasciano il cane chiuso in auto sotto il sole di mezzogiorno per recarsi a messa e vengono denunciati per abbandono di animale dai carabinieri della Spezia. Sono stati anche multati perchè l'auto era stata lasciata in divieto di sosta. Il fatto risale a ieri quando i carabinieri hanno ricevuto tramite il numero di emergenza 112 decine di segnalazioni da parte di cittadini preoccupati che avevano notato il cagnolino, un barboncino, ansimante e sofferente all'interno dell'auto. I militari sono arrivati sul posto e non riuscendo a rintracciare nei dintorni i proprietari hanno cercato di aprire le portiere. Per fortuna il portellone posteriore non era chiuso a chiave: il cane, a cui è stato dato subito da bere, si è ripreso rapidamente. I proprietari sono arrivati dopo la messa e hanno spiegato di aver creduto che lo spiraglio lasciato nei finestrini fosse sufficiente. Il cane è stato visitato da un veterinario e poi riconsegnato ai padroni.