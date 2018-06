Usa carta rubata in bar, trovato con sms

Ruba borsa da un'auto posteggiata e si paga le consumazioni al bar col bancomat. Ma grazie agli sms ricevuti dalla proprietaria viene arrestato. È successo la scorsa notte, in corso Italia. Gli agenti delle volanti, chiamati dalla donna, hanno arrestato un ragazzo di 19 anni di origini sudamericane. Secondo quanto accertato dai poliziotti, il giovane ha notato la borsa lasciata dentro una Fiat 500 posteggiata in corso Italia, davanti a un bar. Ha spaccato il finestrino e ha preso la borsa per poi pagare le consumazioni con il bancomat trovato all'interno. Mentre il ragazzo usava la carta, la proprietaria ha iniziato a ricevere sul cellulare gli avvisi delle spese da parte della banca. Gli agenti sono arrivati e hanno trovato il ladro ancora al bar e lo hanno arrestato.