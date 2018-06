Un aereo ultraleggero è precipitato oggi in località Cimavalle, nel Savonese. Il pilota è morto. Il corpo è stato trovato nei pressi del velivolo dalle prime squadre di soccorso giunte sul posto, una zona collinare dell'entroterra di Savona. Si sta cercando un eventuale passeggero. I soccorritori sono in contatto con le autorità dell'aviazione civile per ricostruire il tragitto del volo dell'ultraleggero.