Comunali: affluenza alle 19 al 48,5%

Alle ore 19 nei 20 comuni liguri in cui si vota per rinnovare i consigli l'affluenza è stata del 48,58, mentre nelle precedenti amministrative era, alla stessa ora del 34,61. In provincia di Imperia, dove i comuni al voto sono sette (Vallecrosia, Bordighera, Montalto Carpasio, Imperia, Triora, Cosio di Arroscia e Pieve di Teco), l'affluenza è stata del 49,10, era stata del 37,16.

Anche in provincia di Savona si vota in sette Comuni (Laigueglia, Alassio, Ceriale, Rialto, Carcare, Cengio e Sassello) e l'affluenza è stata del 50,68%, era del 38,15.

In provincia di Genova al voto Montoggio, Camoglie e Sestri Levante: affluenza al 44,38% era del 34,61.

In provincia della Spezia tre Comuni al voto: Carro, Portovenere e Sarzana: i votanti sono stati il 49,54% a fronte del 31,46.