Terminal Bettolo sarà operativo nel 2022

Il terminal contenitori di Calata Bettolo, nel porto di Genova, sarà operativo nel 2022. La firma ufficiale della concessione per 33 anni al Consorzio Bettolo dopo un giorno e una notte di confronto serrato fra i soci per arrivare all'accordo, segna il passo definitivo. "E' una giornata storica. Non vuol dire che il terminal Bettolo domattina inizierà a scaricare i contenitori ma come diceva Mao Tze Tung anche la più lunga delle marce inizia con un passo, che andava fatto e credo sia un passo di non ritorno" commenta il presidente della Regione Giovanni Toti che con l'ultimatum dato la scorsa settimana ai due soci del Consorzio Bettolo, Msc (65%) e Gip Gruppo investimenti portuali (35%) ha sbloccato i tempi per la firma.

Con l'intesa si apre la strada all'avvio del terminal Bettolo, che a regime potrà portare a Genova una capacità aggiuntiva di circa 7-800 mila teu l'anno e potrà ospitare, stando alle ultime simulazioni effettuate, anche le maxi portacontainer fino a 20 mila teu. Vi opereranno 6 gru

"E' un giorno importante" commenta Diego Aponte, presidente e ceo di Msc group: "Oggi a Genova variamo due "navi" Msc Seaviews (che sarà battezzata stasera a Ponte dei Mille, ndr) e il terminal Bettolo". Il gruppo è pronto a portare nel terminal genovese i propri contenitori. "Siamo cresciuti del 10% nel primo quarto del 2018, i volumi non mancheranno" sottolinea Aponte. Giulio Schenone, ad di Gip, precisa che "Sech e Bettolo restano due terminal separati" ma ci saranno sinergie. Per realizzare Bettolo l'Autorità di sistema portuale di Genova e Savona ha già investito 213 milioni di euro, 35 sono a bilancio e altri 136 li metterà il terminalista. "Abbiamo investimenti previsti per l'accessibilità viaria e ferroviaria in modo da non far impattare l'uscita delle merci con la viabilità urbana" spiega il presidente dell'Adsp Paolo Emilio Signorini.