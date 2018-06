Governo: Toti,correre per infrastrutture

(ANSA) - RAPALLO (GENOVA), 9 GIU - "Dobbiamo non fermare, ma correre per colmare il deficit infrastrutturale del Paese". Lo ha sostenuto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo al convegno dei Giovani di Confindustria.

Ricordando le parole del presidente degli imprenditori under-40, Alessio Rossi, che ieri aprendo il convegno ha sostenuto che "abbiamo bisogno di Tap, Tav e Terzo valico" di Genova, l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano fondamentale per le merci che arrivano in porto dirette al nord Europa, Toti ha evidenziato che anche quest'ultima opera "non riguarda la Liguria, riguarda il Paese. Il principio è che non si può ogni volta rivivere sempre la stessa giornata. Quando si fanno scelte strategiche per il Paese", a meno di cambiamenti profondi, "dovremmo prendere tutti l'impegno alla continuità amministrativa.

L'impegno delle forze politiche, salvo casi di estrema necessità, dovrebbe essere che si va avanti sulla strada intrapresa".