Dà hashish per non fare trovare eroina

Ha cercato di sviare gli agenti delle volanti che lo avevano fermato per un controllo, consegnando sette grammi di hashish perché in casa aveva nascosto quasi due etti di eroina. In manette è finito un uomo di 32 anni di origini tunisine. E' successo ieri pomeriggio in via Gramsci. I poliziotti sono risaliti all'appartamento dell' uomo, nonostante il tentativo di quest'ultimo di nascondere un mazzo di chiavi e di mentire sul domicilio. Una volta risaliti all'appartamento, in via Brin a Certosa, gli agenti hanno trovato, nascosto dietro la serpentina del frigorifero, un panetto da 170 grammi circa di eroina.