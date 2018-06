Casellati a Rapallo auspico che sindaci abbiano strumenti per far crescere i territori

"Auspico che il Senato lavori per fare da stimolo per fornire tutti gli strumenti ai sindaci di carattere normativo per aiutare i territori a crescere e valorizzare il patrimonio artistico culturale". La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si rivolge così al Consiglio comunale di Rapallo durante la visita ufficiale in municipio prima del suo intervento al forun dei Giovani industriali di Confindustria in programma al Grand Hotel Excelsior. Ad accoglierla il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico, il sindaco Carlo Bagnasco e il presidente della Regione Giovanni Toti oltre a parlamentari, assessori e consiglieri regionali in quota Forza Italia e M5S. Casellati prima del suo intervento nell'aula consiliare, si è intrattenuta nell'ufficio del sindaco per uno scambio di doni. "Sono lieta di essere qui a Rapallo, città sede di due trattati di pace", ha detto. "Per noi - ha detto Campodonico - è una giornata storica: mai una carica istituzionale così alta era venuta in visita a Rapallo".

Intervenendo poi al convegno dei Giovani industriali ha detto: "Iniziamo a sfidare l'insostenibile. E iniziamo col ridare centralità all'industria, alla fabbrica, all'impresa. L'Italia ha una tradizione in questo senso che non va dispersa, ma potenziata. Il rischio, semmai, è che le nostre imprese restino sottodimensionate rispetto ai colossi internazionali".