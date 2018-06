Camion rifiuti a fuoco in centro Rapallo

Momenti di tensione oggi a Rapallo per un incendio scoppiato su un camion dei rifiuti in pieno centro. Non si registrano danni a terzi. Per spegnere le fiamme è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco che sono subito accorsi in via delle Libertà, nei pressi della sede della Croce Bianca. Il rogo è scoppiato per cause in via di accertamento mentre alcuni addetti erano impegnati a caricare il mezzo con alcuni imballaggi. Una indagine è stata avviata per verificare l'origine dell'incendio.