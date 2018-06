Bucci, case popolari in tutti quartieri

"Case popolari sparse in tutti i quartieri". Lo ha detto il sindaco Bucci al convegno 'Pensare la città nel mondo globale. Dalle periferie un futuro per Genova' organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio e dall'Ordine degli Architetti al Paladiamante di Begato. Bucci ha suggerito alcuni strumenti che la sua giunta sta mettendo a punto per una rinascita di Genova a partire dai quartieri periferici: "il problema è la concentrazione delle case popolari in alcune zone della città. Il Comune sta lavorando a un progetto di appartamenti di edilizia residenziale pubblica sparsi in quartieri diversi, anche Albaro e Nervi. Accanto a questo ci impegniamo a migliorare la mobilità e la sicurezza nelle periferie: con controllo, repressione e, soprattutto, raccogliendo in modo tempestivo le segnalazioni". Andrea Chiappori, di Sant'Egidio ha parlato della necessità di una proposta corale che metta insieme tutte le energie della città per realizzare spazi di confronto nei quartieri. Nelle periferie ci sono le energie migliori.