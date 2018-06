A 13 anni bene, fuma droga e si sente male

Una ragazza di tredici anni vittima di un malore a causa dell'ingestione di super alcolici e di sostanze stupefacenti è stata soccorsa in codice giallo dal 118 nella tarda serata di ieri in piazza Duca degli Abbruzzi a Genova Nervi, luogo d'incontro dei giovani della movida del levante genovese. La ragazza, a detta degli amici che le hanno prestato i primi soccorsi e chiamato il 118, aveva bevuto vodka, altri alcolici e fumato droghe, probabilmente per festeggiare la fine della scuola. La ragazzina abita nella zona ed stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini, dove poi l'hanno raggiunta i genitori avvisati dai medici.