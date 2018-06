Vende droga a minore in parco,denunciato

(ANSA) - GENOVA, 8 GIU - Operazione anti droga della polizia locale ieri nella villetta Di Negro, nel centro di Genova. Gli agenti hanno denunciato uno spacciatore nigeriano che aveva venduto una dose di marijuana a un diciassettenne dell'Ecuador che è stato segnalato alla prefettura come assuntore di droghe.

I poliziotti del nucleo Vivibilità, dopo aver controllato il ragazzo, che ha ammesso di aver comprato la droga da un suo spacciatore abituale e ha detto che l'africano era ancora nel parco, hanno chiesto rinforzi. Gli agenti della municipale hanno presidiato tutte le uscite del parco e sono riusciti a individuare il pusher in compagnia di due connazionali. Lo spacciatore, che aveva nelle tasche altre dosi di droga, è stato denunciato per spaccio. Un suo connazionale è stato deferito perché non in regola con il permesso di soggiorno, mentre sul terzo straniero non è stato preso alcun provvedimento.