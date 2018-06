Nordiconad, 10 supermarket nuovi entro il 2020 in Liguria, 5 a Genova

Nordiconad chiude un 2017 "stabile" in Liguria, con un fatturato di 273.098 milioni. Ma per il prossimo triennio punta alla crescita con un piano che prevede l'apertura di 10 nuovi punti vendita di cui 5 a Genova.

L'impresa, strutturata come una cooperativa fra dettaglianti che aderisce al consorzio nazionale Conad, nata 20 anni fa, opera in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Da qui al 2020 il piano di sviluppo complessivo ammonta a 162 milioni - di cui 40 per la Liguria - fra ristrutturazioni e nuove aperture. L'obiettivo è crescere, anche a Genova. "Dobbiamo recuperare un gap: la nostra quota di mercato nei territori in cui operiamo è dell'8,5%, mentre a Genova siamo al 2,9%. E' un neo: si tratta di una città strategica e vogliamo fare la nostra partita" dice Alessandro Penco, direttore rete Nordiconad.