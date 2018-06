Mostra i genitali a una mamma, arrestato

(ANSA) - SAVONA, 8 GIU - Ha mostrato i genitali a una mamma che aveva accompagnato i figli in piscina. Per questo è stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di di atti osceni in luogo pubblico. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri davanti alla piscina Zanelli a Savona. Il protagonista è un uomo di 46 anni, disoccupato. L'uomo, nell'area esterna della piscina ha avvicinato la donna e senza crearsi problemi le ha mostrato i genitali e poi si è allontanato. La signora, superato lo sconcerto, ha chiamato i carabinieri che hanno rintracciato l'uomo, che ancora si aggirava nei pressi dell'impianto sportivo, lo hanno portato in caserma, arrestato e chiuso in una camera di sicurezza in attesa della direttissima.