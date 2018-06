Mostra genitali a una mamma: uomo si difende, 'Volevo fare la pipì'

Non è stato convalidato l'arresto del 46enne disoccupato che era stato fermato dai carabinieri per aver mostrato i genitali a una mamma che aveva accompagnato i figli in piscina. L'arresto non è stato possibile perché non avvenuto in flagranza di reato e quando l'uomo è stato bloccato da un militare fuori servizio, che era in zona perché aveva accompagnato anche lui i figli alla piscina, e da alcuni colleghi, l'uomo si era ricomposto. In considerazione della gravità del suo comportamento, il giudice gli ha però imposto la l'obbligo di presentazione per tre volte a settimana nella caserma dei carabinieri. Il disoccupato è stato processato per direttissima e si è giustificato dicendo che doveva fare pipì e non era sua intenzione mostrare i genitali alla donna.(ANSA).