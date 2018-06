Giovani confindustria: non si scherza con i 20 mila posti di Ilva

"Le città non vanno abbandonate alla soglia del cambiamento, come Taranto. Dal primo luglio Arcelor Mittal entrerà all'Ilva con un piano di 2,3 miliardi di investimenti, di cui 1,1 per il risanamento ambientale. Non si scherza con 20 mila posti di lavoro, non si scherza con l'1% del Pil del Paese. Con un'azienda che ha cassa ancora per un mese". Lo dice il presidente dei Giovani di Confindustria, Alessio Rossi, che nelle tesi degli imprenditori under-40 evidenzia la necessità di infrastrutture, durante la loro assemblea a Rapallo. "Abbiamo bisogno di Tap, Terzo Valico e Tav: avere centinaia di camion che attraversano quotidianamente la Val Susa non è sostenibile", sostiene. "Le infrastrutture del futuro saranno ferrovie ultraveloci, autostrade di dati, porti e retroporti collegati da snodi viari intelligenti e interconnessi. L'Italia - evidenzia - dovrebbe essere la piattaforma logistica d'Europa".