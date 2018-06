Genova, immobili canone zero in via Pré

Immobili a canone zero a imprenditori, artigiani e commercianti per un periodo dai 12 ai 18 mesi per rilanciare la zona di via Pré, quartiere critico nel centro storico di Genova. La misura sarà attuata dal Comune di Genova attraverso un bando di assegnazione in concessione che sarà reso pubblico entro la fine del mese. Nelle linee di indirizzo per stilare la graduatoria, approvate quest'oggi dalla giunta comunale su proposta dell'assessore al Commercio e turismo Paola Bordilli e dell'assessore al Bilancio e patrimonio Pietro Piciocchi si precisa che saranno gli imprenditori a farsi carico delle manutenzioni e a rimettere gli immobili in attività. Si cercherà di assegnare gli spazi a iniziative commerciali che aiutino a diminuire il degrado. "La logica è quella di favorire attività commerciali e artigianali legate al territorio, alla tradizione e al turismo - spiega l'assessore Bordilli - si tratta di un'opportunità di rilancio del commercio genovese