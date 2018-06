Discesa spericolata su skate tra auto

Discesa da brivido con skateboard e pattini in linea, sfidando i tornanti ed evitando per un soffio le auto in transito. E' diventato virale in un paio di giorni un video girato alla Foce, sulle colline della Spezia, dove si vedono cinque giovani che affrontano i quasi cinque chilometri di strada con i mezzi a rotelle. Molto esperti sì, ma anche davvero spericolati. Il video è finito nel mirino delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri. La polizia postale avrebbe già individuato alcuni dettagli utili a risalire agli autori dell'impresa, che rischiano una sanzione amministrativa: l'utilizzo di skate e pattini, spiegano dalla Polstrada, è vietato sulle strade. Nelle immagini, con migliaia di visualizzazioni, si vedono i cinque giovani affrontare alcuni tratti di curva anche contromano. Uno di loro, nell'evitare un'automobile, finisce anche fuori strada. La notizia, con il video che poi è stato rimosso dal web, è stata pubblicata sul sito Città della Spezia.