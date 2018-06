Arrestato ladro pendolare con Tirana

(ANSA) - GENOVA, 8 GIU - I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato per due furti in casa un giovane albanese ladro acrobata seriale: arrivava in aereo da Tirana, compiva colpi e ripartiva sempre in aereo dal Cristoforo Colombo. Sebastian Korriku, 22 anni, è stato identificato dalle impronte digitali rilevate dalla scientifica sui vetri delle finestre di due abitazioni svaligiate, la prima in via Brera il 22 gennaio, la seconda ad Apparizione il 4 aprile. Il giovane si fermava nel capoluogo ligure per pochi giorni e cercava di compier più furti possibile: entrava nelle case quasi sempre dalle finestre e nel pomeriggio, rubava ciò che trovava in vista che avesse valore e fuggiva. Gli agenti della mobile dopo averlo identificato lo hanno rintracciato ed arrestato all'aeroporto di Genova poco prima che si imbarcasse su un volo per Tirana. Le indagini sul suo conto proseguono per rintracciare eventuali basisti in città che potrebbero anche averlo ospitato.