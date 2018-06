Schèuggiu Campann-a, opera in genovese

Una tra le pochissime opere liriche scritte in dialetto genovese, 'Schèuggiu Campann-a' del compositore e direttore d'orchestra Domenico Monleone, andrà in scena l'11 giugno a Genova nell'Auditorium di Strada Nuova a Palazzo Rosso con ingresso libero. L'evento è organizzato da 'Liguria Eventi' in collaborazione con il Comune di Genova.

Protagonisti della rappresentazione a brani, sotto forma di concerto, di un'opera comica in dialetto saranno Matteo Armanino, Giulia Filippi, Gianmaria Patrone, Luca Pirondini, Anna Venturi, in larga parte artisti del Teatro Carlo Felice e componenti del coro da camera 'Ensemble Simone Molinaro, accompagnati dalle maestre al pianoforte Carla Casanova e Patrizia Priarone. Lo spettacolo vuole essere un contributo alla riscoperta di un compositore genovese come Domenico Monleone il cui lascito artistico merita di essere valorizzato e conosciuto anche oggi. L'opera prende il titolo da una commedia in lingua genovese scritta da Emanuele Canesi per la compagnia di Gilberto Govi.