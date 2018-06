Mille bambini avviano Andersen Festival

Mille bamini delle scuole dei quattro comuni della Valpetronio hanno partecipato questa mattina a Sestri Levante al variopinto corteo di apertura del Premio Andersen Festival dedicato alla fiaba inedita. La manifestazione, che prese il via nel 1967 ideata da David Bixio, oggi 95 enne, prevede quattro giorni di festa per le vie del centro storico sestrese e nelle due baie quella del Silenzio e quella delle Favole con decine di appuntamenti musicali, con il testimonial Dario Brunoli, performance teatrali, esibizioni di artisti di strada, il tutto sotto lo slogan 'La memoria, il futuro'. Sabato mattina sono in programma le premiazioni dei vincitori del Premio Letterario per il quale sono giunte da tutta Europa 832 fiabe inedite.