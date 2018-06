Martina a Sarzana e Imperia

"La cifra del Pd in vista delle amministrative di domenica è serietà, niente propaganda facile, impegno di tanti, sicurezza sociale, grande consapevolezza che i comuni sono lo scheletro di riferimento del nostro Paese e non vanno lasciati alla propaganda e alla demagogia di una destra che soffia solo sul fuoco delle paure e non risolve i problemi" lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina a Sarzana parlando delle elezioni amministrative che si terranno domenica 10 giugno e del ruolo del Pd in questa tornata elettorale. Martina ha anche commentato la registrazione del primo bimbo con due padri a Sarzana.

"Esistono le famiglie arcobaleno e hanno bisogno di vedere riconosciuti diritti e doveri come è giusto che sia. Questi sono solo passi utili e non fanno male a nessuno. Fanno solo bene", ha detto. Il segretario nazionale del Pd si è poi spostato a Imperia per un altra iniziativa elettorale.