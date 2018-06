Bucci a S.Francisco, visita Tesla e Ibm

Il sindaco di Genova Marco Bucci, alla sua quarta giornata a San Francisco, ha visitato Tesla, casa automobilistica produttrice di macchine a trazione elettrica e Ibm. Il sindaco ha visitato la fabbrica di Tesla per future prospettive di commercializzazione mentre all'Ibm Bucci ha potuto constatare il lavoro e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per gestire situazioni di emergenza dovute al dissesto idrogeologico. La volontà è quella di fortificare il rapporto tra Ibm e Genova con il rilancio della collaborazione, già esistente, con Unige, che potrebbe mandare un maggior numero di studenti a specializzarsi presso Ibm, con la proposta di organizzare un congresso annuale a Genova per un approccio interdisciplinare con l'Università. La giornata del Sindaco è proseguita con il Ceo di "Mind the Bridge" che ha espresso la volontà di candidare Genova fra le Startup cities per rappresentare l'Europa alla conferenza dell'innovazione europea.