Allarme droga a Chiavari, 7/o arresto

È allarme spaccio di droga a Chiavari e in tutto il Golfo del Tigullio. Ieri i poliziotti del commissariato chiavarese hanno arrestato nella stazione ferroviaria un ventiduenne ecuadoriano con un etto di marijuana appena sceso da un treno regionale in arrivo da Genova. Si tratta del settimo pusher fermato nel giro di pochi mesi nel corso di indagini che hanno permesso di denunciate altre 13 giovani per spaccio e di segnalarne 18 alla prefettura in qualità di consumatori di stupefacenti, fra questi anche alcuni minorenni. Le operazione del commissariato hanno permesso di sequestrare circa un etto e mezzo di eroina, 4 etti di hashish e 3 chili e mezzo di marijuana. Le indagini dei poliziotti sino state intensificare al seguito di due tragedie che avevano confermato il massiccio uso di droghe fra i ragazzi del Tigullio. Una minore di Chiavari stroncata da overdose a Genova e uno studente che si era tolto la vita dopo che la guardia di finanza lo aveva trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente.