Olio su A10, bloccata fra Arenzano e Prà

Autostrada A10 Genova-Ventimiglia bloccata dalle 6.30 in direzione Genova per un incidente fra Arenzano ed il casello di Genova Prà, circa 7 chilometri.

Secondo Autostrade per l'Italia un mezzo pesante che trasportava giornali ostruisce completamente la carreggiata ed ha perso gasolio che è finito sulla sede stradale. Il traffico è stato deviato sulla Aurelia con uscita obbligatoria ad Arenzano. Al momento in A10 in direzione di Genova ci sono tre km di code. A metà mattina è' stato riaperto il tratto compreso tra Arenzano e il bivio con l'A26 in direzione di Genova. Al momento si circola su due corsie e si registrano dieci chilometri di coda tra Celle Ligure e Arenzano, in direzione di Genova, dovuti all'ex uscita obbligatoria ad Arenzano, ora rimossa.