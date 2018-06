Lanterna entra nella squadra del Mu.Ma

(ANSA) - GENOVA, 06 GIU - L'ultima luce accesa sul territorio italiano che milioni di migranti nei secoli scorsi hanno visto quando partivano verso le Americhe, la Lanterna di Genova, da oggi è ufficialmente passata sotto la gestione del Museo del Mare e delle Migrazioni.

"Grazie all'impegno del Comune di Genova entra nella nostra squadra anche la Lanterna, - commenta il presidente del Mu.Ma Nicoletta Viziano - è stato un passaggio quasi naturale, all'interno del Museo Galata abbiamo una sezione che racconta il viaggio dei nostri nonni che da Genova sono partiti per trovare fortuna nelle Americhe e la Lanterna era l'ultimo simbolo che vedevano a 25 miglia dalla costa".

Il Mu.Ma continuerà a collaborare con la Fondazione Labò per gestire l'antico faro, che quest'anno festeggia l'890/mo compleanno dalla costruzione. Grazie a un finanziamento del Provveditorato alle opere pubbliche, del Mibact e del Ministero delle Infrastrutture, nei prossimi quattro anni sarà investito un milione di euro per la manutenzione della Lanterna.