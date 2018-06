Bucci in Usa vede AirBnb e Amazon

Terza giornata statunitense per il sindaco Marco Bucci come sempre scandita da incontri e riunioni per un solo obiettivo: portare a Genova nuovi investitori. "L'arrivo di turisti a Genova è in costante crescita - spiega in una nota il Comune di Genova -, come testimoniano i dati degli ultimi mesi e l'incontro con Clark Stevens, director of Governament affairs and strategic partnership di AirBnb, certifica questo incremento". Genova è l'unica città italiana ad avere una collaborazione così forte con il colosso americano evidenzia il Comune. "Ci saranno nuove offerte per coloro che verranno a visitare Genova e non si fermerà solo a case private e posti letto: sarà ampliata anche a piccoli hotel per riuscire a soddisfare più richieste possibili. Inoltre sarà inserito un rappresentante di AirBnb nel gruppo di lavoro per l'imposta di soggiorno". Da AirBnb ad Amazon: Bucci ha incontrato il management del colosso mondiale con sedi negli Usa, per approfondire varie tematiche di tipo logistico.