A Genova app per prenotare e pagare taxi

Si chiama itTaxi ed è un app già lanciata in 47 città italiane quella presentata ufficialmente stamani in Comune a Genova dalla cooperativa radio taxi 5966, che riunisce circa l'80% dei tassisti presenti in città. Con la nuova app si potrà cercare e prenotare e pagare un'auto bianca direttamente attraverso lo smartphone, con un sistema molto simile a quello di Uber, la multinazionale che i tassisti hanno contribuito ad allontanare dall'Italia. "Un approccio innovativo - spiega il presidente della cooperativa 5966 Valter Centanaro - che ci permetterà di agganciare clienti anche di fasce diverse e che introdurrà in maniera integrata la possibilità di feedback, recensioni, da parte degli utenti". Ancora non attiva (solo in via sperimentale a Roma) la modalità che consente di conoscere in anticipo il costo della corsa. Alla conferenza stampa di presentazione anche i rappresentanti delle cooperative radiotaxi di Roma e Milano, dove il sistema esiste dal 2012 e copre tra il 24% e il 15% delle prenotazioni