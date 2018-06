Milionesimo passeggero Volotea a Genova

(ANSA) - GENOVA, 5 GIU - Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa basata a Genova, ha toccato quota un milione di passeggeri trasportati presso il Cristoforo Colombo. Un traguardo importante che Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, e Paolo Odone, presidente dell'Aeroporto di Genova hanno festeggiato oggi, premiando Tommaso Negri. Genovese, Negri ha vinto un anno di voli gratuiti su tutte le rotte Volotea in partenza da Genova, 9 destinazioni in Italia - Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme, Napoli, Olbia e Palermo - e 7 all'estero - Ibiza, Madrid, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Mykonos e Santorini in Grecia. "Siamo davvero orgogliosi di festeggiare a Genova il primo milione di passeggeri trasportati, un risultato molto importante per noi - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -.