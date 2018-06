Mazzette a necrofori, cinque indagati

La procura di Genova ha indagato cinque persone, tra necrofori e agenti di pompe funebri, per l'accusa di corruzione. Secondo il pubblico ministero Massimo Terrile, che coordina l'inchiesta della guardia di finanza, gli addetti alle camere mortuarie dell'ospedale San Martino avrebbero ricevuto mazzette dalle imprese private e in cambio avrebbero indirizzato i parenti dei defunti da loro. L'inchiesta è nata dopo l'esposto di Franco Rossetti, legale rappresentante dell'Azienda di servizi funebri del comune di Genova.

Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno perquisito gli armadietti dei necrofori e gli uffici delle pompe funebri private acquisendo documentazione cartacea. Rossetti ha segnalato agli inquirenti che la "concorrenza sleale" andrebbe avanti almeno dal 2010 come segnalato dai dipendenti Asef.

Nell'ultimo anno, però, gli episodi sarebbero aumentati, e gli abboccamenti sarebbero diventati sempre più insistenti.