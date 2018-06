Esplode lavastoviglie all'Iit, 2 feriti

Paura all'Iit di Morego a causa dell'esplosione di una lavastoviglie industriale avvenuta al sesto piano riservata a cucine, mensa e caffetteria durante le operazioni di manutenzione. Lo scoppio ha provocato una fiammata che ha investito due tecnici che stavano lavorando nei pressi della lavastoviglie: soccorsi in codice rosso, sono stati trasferiti nel centro ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Non sarebbero in pericolo di vita. La deflagrazione ha provocato danni all'intera sala cucine e agli infissi, facendo saltare i vetri che fortunatamente non hanno raggiunto nessuno. Dopo il botto tutti gli otto piani dell'Istituto Italiano di Tecnologia sono stati evacuati: in strada sono scese con molto ordine, come prevede il protocollo per casi come questi, circa 800 persone. Fra di loro anche il direttore scientifico Roberto Cingolani, tutt'ora sul posto per verificare cosa è accaduto.