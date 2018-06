Droga: 5 arresti tra Piemonte e Liguria

I carabinieri di Ventimiglia, con la collaborazione dei colleghi di Imperia e Ivrea, hanno concluso una vasta operazione antidroga che ha portato all'arresto di cinque persone e al fermo di una sesta, con il sequestro di oltre 18 kg di eroina, 645 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish, oltre a quasi 25 mila euro in contanti, frutto dello spaccio. Gli arresti sono stati eseguiti a Ventimiglia, Sanremo, Ivrea e Torino. La banda, composta da francesi e tunisini, secondo le indagini dei carabinieri, spacciava in tutto il Ponente Ligure, in Piemonte e nella vicina Costa Azzurra.