Pestaggio con mazza baseball in autosalone, tre arresti

La Squadra mobile di Genova ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di tre persone ritenute responsabili di un violento pestaggio avvenuto nel 2017 a Genova. In quell'occasione un cittadino sudamericano e il titolare di un autosalone sono stati picchiati con una mazza da baseball. I tre sono tutti pregiudicati: si tratta di Alessandro Fiori, 41 anni originario di Sassari, Michael Vavalà, 20 anni di Genova e Florenc Hasa Florenc, cittadino albanese di 31 anni, ritenuti responsabili di estorsione e lesioni gravissime per l'aggressione avvenuta il 19 settembre 2017. Secondo gli inquirenti, quel giorno i tre - uno dei quali armato di pistola - avevano aggredito e pestato il cliente e il titolare dell'autosalone, aggressione alla quale avevano assistito alcuni residenti che avevano chiamato la polizia. Le indagini della Squadra Mobile ligure hanno permesso di individuare i tre pregiudicati, i due italiani e l'albanese intervenuto per recuperare vecchi debiti insoluti.