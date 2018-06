Zampini, Governo positivo su sanzioni

Per l'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini nel nuovo governo "si vedono elementi positivi sull'internazionalizzazione, sullo schieramento tra blocchi, sulle sanzioni". "Le sanzioni - ha detto Zampini - sono un elemento commerciale. Sanzionare la Russia lo ritengo un errore, sanzionare l'Iran lo ritengo un errore da parte degli Stati Uniti. Noi dobbiamo abilmente muoverci in questo contesto". "L'integralismo di Trump - ha aggiunto l'ad dell'azienda di impianti per la produzione di energia - richiederebbe una risposta che non può essere dell'Italia, deve essere della comunità europea, attraverso tavoli diplomatici. Trump impone dazi, ma sotto sotto lavora per ottenere qualcosa in più. Penso che noi dovremmo trattare, perché non possiamo evitare di farlo, ma dobbiamo anche dare un segnale di non soccombenza. Non dobbiamo mai rinunciare al canale diplomatico, mai arrivare a punti di rottura, però alzare qualche posizione di capacità di reazione non lo trovo negativo".