Fincantieri: consegnata Msc Seaview

(ANSA) - MONFALCONE (GORIZIA), 4 GIU - Festa delle grandi occasioni nei cantieri navali di Monfalcone nel segno di Msc: l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha consegnato oggi la "Msc Seaview", l'ultima nave da crociera realizzata per la compagnia del comandante Gianluigi Aponte.

Per la cerimonia di consegna, che ha visto come madrina la nipote di Aponte, Maya, sino intervenuti a Monfalcone tra gli altri i presidenti di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Massimiliano Fadriga e Luca Zaia, l'ad di Fincantieri, Bono, il comandante Aponte, il charmain di Msc, Pierfrancesco Vago, l'ad Gianni Onorato.

Msc Seaview e' la seconda nave di un piano di investimenti che ne prevede 4 per complessivi 3,5 miliardi. E' costata 800 milioni, e' la 15/ma unita' della flotta e puo' ospitate fino a 5.000 passeggeri, piu' 1.500 persone d'equipaggio.