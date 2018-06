Costa, Genova diventa nave da crociera

Proseguono i festeggiamenti per il 70/o compleanno di Costa Crociere. Il 7 luglio Costa organizza il Costa Zena Festival trasformando Genova in una nave da crociera: un'intera giornata fino a notte inoltrata con 20 attrazioni che animeranno l'area del centro città tra Via XX Settembre, Piazza De Ferrari, Piazza Matteotti, Piazza Caricamento e il Porto Antico ornata da 1,8 km di Gran Pavese.

Il festival è organizzato in collaborazione e col patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova e prevede, oltre al concerto di Al Bano e Romina Power, l'allestimento di uno scivolo d'acqua lungo 320 metri nel cuore della città.

"Proseguiamo nei nostri festeggiamenti per l'anniversario dei 70 anni di Costa - ha detto il direttore generale della Compagnia Neil Palomba - condividendo un momento importante con la nostra città d'appartenenza. Siamo felici di portare l'esperienza di crociera anche ai nostri concittadini estendendo anche a loro la felicità che quotidianamente riserviamo ai nostri ospiti a bordo". Eccezionale è anche l'offerta gastronomica presente in 3 piazze della città dalle 10.00 in poi. Per rinfrescare il pubblico del festival Costa offrirà 2 tonnellate di gelato della sua Gelateria Amarillo. I Food District, selezione Bruno Barbieri, pizza e burger si troveranno in Piazza De Ferrari, Piazza Matteotti e Piazza Caricamento, dove tutti potranno acquistare alcune delle specialità offerte a bordo delle navi Costa, che contano anche collaborazioni con importanti partner italiani. Da non perdere anche la mostra di Palazzo Ducale 'Oliviero Toscani. Ladro di Felicità²' con oltre 150 fotografie di Oliviero Toscani che hanno come tema la felicità vissuta dagli ospiti a bordo delle navi Costa. La mostra apre i battenti il 6 luglio sino al 14 ottobre, con ingresso libero. "Festeggiamo 70 anni di una realtà nata nella nostra città, che qui ha ancora la sua sede ufficiale con mille dipendenti - ha detto il sindaco Marco Bucci - e che nei prossimi mesi tornerà nel nostro porto". "Costa Crociere è una delle realtà imprenditoriali più importanti della Liguria, un nome che porta il nome di Genova e della nostra regione in giro per il mondo - ha detto il governatore Giovanni Toti - "Ringraziamo Costa per questa festa che animerà il centro di Genova per una giornata davvero da ricordare, con un programma ricchissimo. Siamo di fronte a una azienda nata a Genova, che è rimasta qui, e che da 70 anni continua a dare lavoro: siamo orgogliosi di questo traguardo raggiunto da Costa, simbolo di un settore, quello turistico, che è una delle gambe su cui stiamo costruendo il rilancio della Liguria. La collaborazione con Costa è fruttuosa e costante, a partire da eventi di enorme rilievo come la Partita del cuore, e siamo certi proseguirà in questa direzione".