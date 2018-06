Richiedente asilo con un kg di droga nello zaino, arrestato

Un richiedente asilo nigeriano di 19 anni è stato arrestato dai poliziotti delle volanti perché sorpreso con un kg e 114 grammi di marijuana in uno zaino. E' successo la scorsa notte in via Pallavicini, a Pegli, nel ponente di Genova. Lo straniero alla vista degli agenti ha cambiato in modo repentino strada e per questo i poliziotti si sono insospettiti e lo hanno controllato. Nello zaino il giovane africano aveva anche 2300 euro che potrebbero essere frutto di attività illecite. Droga e soldi sono stati sequestrati.