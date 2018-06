Ilva: Toti, Mittal ha strada segnata

"L'offerta in corso di Mittal per l'acquisizione dell'Ilva ha già la strada segnata, penso che non si possa uscire da quell'offerta senza che il Paese paghi un prezzo molto alto". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a '1/2 ora in più' il programma su Rai3 di Lucia Annunziata, durante un confronto con il governatore pugliese Emiliano. "Spero che il nuovo Governo faccia bene sull'Ilva, ma temo di no, perché ci sono troppe incongruenze tra M5S e Lega. Come disse Pietro Nenni ai socialisti che per la prima volta erano al Governo, entrarono nella stanza dei bottoni e non trovarono i bottoni o forse non sapevano premere quelli giusti", ha detto Toti. "Ilva è un bene e la siderurgia un settore a cui la seconda potenza manifatturiera d'Europa non può rinunciare", ribadisce il governatore ligure.