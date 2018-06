Due carrozze escono da binari a Spezia

Due carrozze di un treno intercity Milano - La Spezia sono uscite dai binari nei pressi della stazione della Spezia. E' avvenuto la scorsa notte. Il convoglio aveva terminato il servizio e non aveva passeggeri a bordo. Sul treno solo il macchinista che stava portando il convoglio nella zona dello scalo di manovra. Per cause ancora in corso di accertamento le ruote di due carrozze, posizionate vicino alla testa del treno, durante la manovra sono uscite dal binario, rimanendo in piedi, ma danneggiate. Sono in corso verifiche per capire come possa essere accaduto. Sul caso sono in corso due inchieste: una della Polfer e una di Ferrovie. Trenitalia sta operando per ripristinare il convoglio. Le operazioni non stanno interferendo sul traffico ferroviario e sull'operatività della stazione.